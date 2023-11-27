2023-11-27 09:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بغداد ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣

تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن قائد عمليات بغداد وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قِيادتنا والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة خلال (٢٤ ساعة الماضية) النتائج التَّالِيَة:

القاء القبض على (١٩) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة.

ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مادة الكريستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة تسعة مسدسات وبندقية واحدة، وكمية من العتاد ومخازن فارغة وادوية منتهية الصلاحية مع عدد من العجلات المخالفة للضوابط.

تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يتبع ...