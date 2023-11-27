العراق يرسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

2023-11-27 09:55:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بتوجيه من رئيس الوزراء، ومتابعة وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، وبإشراف لجنة متابعة تسليم واستلام المساعدات الخاصة بالشعب الفلسطيني، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع C 130 صباح يوم الإثنين 27-11-2023، محملة بشحنة من المواد الطبية وبحمولة 20 طن، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية، لتسليم هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث سيتم تسليمها بأشراف الهلال الأحمر العراقي الى الهلال الأحمر المصري في العريش ليتم بعدها إدخالها الى الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك وجبات أخرى من المواد الغذائية والدوائية حيث سيستمر هذا الجسر الجوي لنقل المساعدات حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء، وهذه الوجبة هي الخامسة التي تنطلق من الأراضي العراقية إلى الأراضي المصرية وهي محملة بالمواد الطبية إلى أهلنا في فلسطين.

يتبع ...