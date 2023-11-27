التجارة: عازمون على إضافة الأجبان وحليب الكبار إلى مفردات السلة الغذائية

2023-11-27 09:58:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت وزارة التجارة عزمها إضافة الأجبان وحليب الكبار إلى مواد مفردات السلة الغذائية، فيما أشارت الى الحد من محاولات بعض ضعاف النفوس رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.وذكر المتحدث باسم الوزارة، مثنى الفريجي في تصريح ، لـجريدة "الصباح"، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوزارة باشرت بالإسراع في توزيع السلة الغذائية قبل الأخيرة لهذا العام، للحد من استغلال التجار"، مشيرة إلى أن "هناك سلة غذائية واحدة سيتم توزيعها نهاية عام 2023 وستكون بذات الجودة والمفردات" .وأضاف الفريجي أن "الوزارة سبق وأعلنت عن مقترح لإضافة مفردات جديدة إلى السلة الغذائية من الطحين الصفر والأجبان وحليب الكبار"، ملمحاً إلى "احتمالية تنفيذ المقترح في العام المقبل بعد دراسته والموافقة عليه" .وأشار إلى أنه "بفضل الالتزام بتسديد التخصيصات المالية التي تستحقها الوزارة، تمكنَّا من تنظيم السلة الغذائية"، مشيداً بـ"دعم الحكومة والتزامها بتنظيم مفردات التموينية للمواطنين".وشدد الفريجي على أن "السلة الغذائية أسهمت في استقرار أسعار مفردات السلة الغذائية وانخفاض أسعار الرز والطحين في الأسواق".من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نور لــ"الصباح": إن توزيع مفردات السلة الغذائية ساعد في استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية"، لافتاً إلى "ضرورة ضمان انسيابيتها وتوزيعها".وأضاف نوري أن "هناك ضرورة لمراعاة القيمة الغذائية لكمية ونوعية المواد التي توفرها الوزارة"، مشيراً إلى أنه "مع الاستمرار بتوزيع مفردات السلة الغذائية سيكون هناك تراجع لأسعارها في الأسواق المحلية".