رئيسا الادعاء العام والاشراف القضائي يؤديان القسم القانوني

2023-11-27 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أدى رئيس جهاز الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر، اليوم الاثنين، القسم القانوني.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس جهاز الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر، أديا اليوم القسم القانون امام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمناسبة تعيينهم اصالة في مناصبهم بعد تصويت مجلس النواب وصدور المرسوم الجمهوري الخاص بذلك".

واضاف أن "مراسيم أداء القسم القانوني، جرت بحضور القضاة نواب رئيس محكمة التمييز كلاً من زيدون سعدون ونجم احمد وكاظم حبيب وحسن فؤاد".