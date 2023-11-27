رئيسا الادعاء العام والإشراف القضائي يؤديان القسم القانوني

2023-11-27 10:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أدى رئيس جهاز الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، اليوم الاثنين، القسم القانوني.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس جهاز الادعاء العام نجم عبدالله ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، أديا اليوم القسم القانوني أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمناسبة تعيينهم أصالة في مناصبهم بعد تصويت مجلس النواب وصدور المرسوم الجمهوري الخاص بذلك".

وأضاف أن "مراسيم أداء القسم القانوني، جرت بحضور القضاة نواب رئيس محكمة التمييز كل من زيدون سعدون ونجم أحمد وكاظم حبيب وحسن فؤاد".