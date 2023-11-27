2023-11-27 10:16:08 - المصدر: واع

بغداد - واع

يخوض ممثلا الوطن في الاستحقاق الآسيوي، القوة الجوية والزوراء، اليوم الاثنين، مباراتين لحساب الجولة الخامسة من بطولة المرحلة الأولى من بطولتي دوري أبطال آسيا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

إذ يحل القوة الجوية ضيفاً على سباهان أصفهان الإيراني عند الساعة التاسعة مساء ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا للأندية، إذ سيكون ملعب آزادي في طهران مسرحاً للمواجهة المفصلية بالنسبة للطرفين.

ويسعى الصقور لتعزيز آماله في العبور للدور الثاني من المسابقة، وتمثل هذه المواجهة فرصة مناسبة لممثل كرتنا بغية فك الشراكة مع سباهان، لا سيما أنهما يتساويان بعدد النقاط بواقع (7 لكل منهما)، بينما يتصدر الاتحاد السعودي جدول الترتيب برصيد (9 نقاط).

وفي مهمة وطنية أخرى يضيف ملعب صباح السالم في العاصمة الكويتية الكويت، بتمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، مواجهة مهمة تجمع بين أصحاب الدار فريق العربي مع الزوراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ويحتل الزوراء المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ويأتي العربي ثالثاً برصيد أربع نقاط.

وتعـد مواجهة اليوم بمثابة الفرصة المثالية للنوارس بغية ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ ينجح من خلالها برد الاعتبار لخسارته ذهاباً، وبلوغ المربع الذهبي كأفضل الثواني، ويعلم مدرب الزوراء حسام البدري أن المباراة لن تكون سهلة بحكم إقامتها في ملعب المنافس وبـين جماهيره، وأنها تتطلب مـجـهـودات مضاعفة مـن أجــل تحقيق الهدف المنشود.