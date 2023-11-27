2023-11-27 10:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 158100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 157250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 157250 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 158100 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 158000 دينار مقابل 100 دولار.