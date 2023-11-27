راصد جوي يحدد موعد انتهاء الحالة الممطرة في شمال العراق

2023-11-27 10:29:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، انتهاء الحالة الممطرة في شمال العراق خلال الساعات المقبلة، فيما أشار الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وقال العطية، في منشور على حسابه في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، أنه "خلال ساعات مساء ونهار اليوم الاثنين، تنتهي الحالة الجوية الممطرة على مدن شمال العراق وبعض مدن الشرق".

وأضاف أنه "اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، يسيطر مرتفع جوي على أجواء عموم المنطقة والعراق".

وأشار الى "الاستقرار التام للحالة الجوية في مدن البلاد كافة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة."



