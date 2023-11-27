دوري أبطال آسيا: النصر لحسم التأهل والفيصلي يتعلق بآماله

2023-11-27 12:00:04 - المصدر: العربي الجديد

تترقب الجماهير الرياضية، الاثنين، انطلاق الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم من أجل متابعة نتائج الأندية العربية التي تنافس من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعدما بقي 14 مقعداً فقط، بعد تمكن العين وبوهانغ ستيلرز من حجز بطاقتي التأهل.

الفيصلي وأمل التأهل

بداية مع المجموعة الثانية، التي يستعد فيها الفيصلي الأردني إلى مواجهة مُضيفه ناساف كارشي الأوزبكي (الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، من أجل حسم المباراة وخطف النقاط الثلاث التي تؤمن للفريق المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بعدما انتعشت آماله عقب الفوز على السد القطري في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

ويمتلك الفيصلي 3 نقاط في المجموعة الثانية، ويحل في المركز الأخير، فيما يتربع الشارقة الإماراتي على عرش الصدارة (3 نقاط)، ويليه ناسف كارشي الأوزبكي (7 نقاط)، في حين جاء السد القطري في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط.

ولم يحقق الفيصلي الانتصار على منافسه ناسف الأوزبكي في جميع البطولات القارية، بعدما لعب ضده في 3 مباريات، الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2011، والثانية في الدور المؤهل إلى دوري أبطال آسيا عام 2018، والثالثة في النسخة الحالية بمرحلة المجموعات.

وواجه فريق الفيصلي خلال مشاركته الأولى تاريخياً في دوري أبطال آسيا ظروفاً صعبة، بعدما خسر أول مواجهة على أرضه وأمام جماهيره ضد ناسف الأوزبكي بهدف نظيف، وبالنتيجة نفسها أمام مُضيفه الشارقة الإماراتي، قبل أن يتعرض لصدمة كبرى وينهزم بستة أهداف مقابل لا شيء على يد السد القطري، لكنه استعاد توازنه نتيجة الأداء الساحر الذي قدمه أمام "الزعيم" في الجولة الماضية، وأنعش آماله بالبقاء في المسابقة القارية عقب الفوز المستحق 2-0.

وحشد الفيصلي كامل نجومه لمواجهة ناساف الأوزبكستاني؛ إذ أصبحت صفوفه مكتملة مع شفاء حارس مرماه اللبناني مهدي خليل، الذي أصبح جاهزاً للمشاركة في المواجهة بدوري أبطال آسيا، إذ يريد الجهاز الفني للفريق الأردني حرمان منافسه من اللعب بحرية في وسط الملعب، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

فرصة السد القطري

في المجموعة نفسها، تترقب الجماهير الرياضية القمة الخليجية، التي ستجمع بين الشارقة الإماراتي الطامح إلى تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث والمضي قدماً في الصدارة ضد فريق السد القطري (الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، الذي يريد استعادة توازنه وإشعال المنافسة مرة أخرى.

ويعتمد السد القطري على قوته الهجومية الضاربة، لكنه يصطدم بمنافس عنيد منظم للغاية في الدفاع، إذ لم تتلقَ شباك حارس مرمى الشارقة سوى هدف وحيد فقط، من أصل 4 مواجهات في دوري أبطال آسيا، فيما سجل نجومه 3 أهداف أعطتهم صدارة المجموعة الثانية.

الاتحاد والقوة الجوية

من جهة أخرى، يتصدر نادي الاتحاد السعودي بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني سباهان أصفهان الإيراني (7 نقاط)، وفي المرتبة الثالثة القوة الجوية العراقي (7 نقاط)، فيما يحل أجمك الأوزبكي أخيراً بلا أي نقطة.

ولا تزال المنافسة في المجموعة الثالثة متقاربة بشكل لا يصدق، إذ تفصل نقطتان فقط بين المتصدر الاتحاد وفريق القوة الجوية صاحب المركز الثالث، والذي يتساوى مع سباهان قبل الرحلة، اليوم الاثنين، إلى استاد آزادي. فوز أي منهما (أي الفريق الإيراني أو العراقي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، سيدخلهما إلى الجولة السادسة مع فرصة لتصدر الترتيب، في حين أن الخسارة قد تشير إلى نهاية آمالهما في التأهل.

وقدم كلا الفريقين مستويات مميزة حتى الآن، حيث تألق اللاعب الشاب علي جاسم مع فريق القوة الجوية، وسجل أربعة أهداف، بما في ذلك هدف خلال الفوز المذهل بهدفين نظيفين على الاتحاد السعودي، وهدفان خلال التعادل (2 - 2) مع الفريق الإيراني في أول ظهور له في البطولة القارية من خلال الجولة الأولى.

في هذه الأثناء، حقق سباهان فوزاً كبيراً بنتيجة (9 - صفر) على أجمك الأوزبكي في الجولة الرابعة، ليضمن الفريق الإيراني صدارة التهديف في البطولة. كل هذا يعني أن الأمور تسير بشكل مُثير، حيث يستعد الثنائي سباهان والقوة الجوية لمواجهة قوية في العاصمة الإيرانية، ويتطلع كلاهما إلى مواصلة الضغط على متصدر الترتيب الاتحاد، الذي لديه مواجهة سهلة نوعاً ما أمام أجمك الأوزبكي، الذي يعاني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويريد نادي الاتحاد، الذي أقال مدربه البرتغالي نونو سانتو، نسيان الخسارة المفاجئة أمام القوة الجوية في الجولة الماضية، عبر تحقيق الانتصار على أجمك الأوزبكي (الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، ما يعني وصول رفاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى النقطة الـ12، ويصبح الطريق مفتوحاً أمامه من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في المسابقة القارية.

النصر لحسم التأهل

منافسات المجموعة الخامسة يتصدرها نادي النصر السعودي برصيد 12 نقطة (حقق 4 انتصارات متتالية)، فيما يأتي خلفه مباشرة برسبوليس الإيراني (7 نقاط بعد فوزين وتعادل وخسارة)، في حين يحل استقلال دوشنبه الطاجيكي ثالثاً (نقطتين)، ويأتي الدحيل القطري أخيراً (نقطة).

ويريد النصر المدجج بنجومه الكبار بقيادة المخضرم كريستيانو رونالدو حسم المواجهة ضد ضيفه فريق برسبوليس الإيراني (الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم صعوبة المهمة.

ويمتلك نادي النصر السعودي سجلاً رائعاً، بعدما حافظ على سلسلة الانتصارات التي حققها خلال 19 مواجهة في جميع المسابقات، دون تذوق طعم الهزيمة، حيث فاز رفاق رونالدو في 18 مباراة وتعادلوا في لقاء وحيد، إذ يطمح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى حسم المواجهة الصعبة أمام برسبوليس الإيراني وخطف النقاط الثلاث واستمرار الرحلة في دوري أبطال آسيا، التي أصبح فيها "العالمي" أحد المرشحين لحصد اللقب.