مالديني ودافيد فيا يزوران جدة للترويج لبطولة كأس العالم للأندية

2023-11-27 12:00:05 - المصدر: واع

بغداد – واعزار نجما كرة القدم، الإسباني دافيد فيا، والإيطالي باولو مالديني، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك للترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام هناك خلال الفترة من 12 - 22 كانون الأول المقبل .والتقى اللاعبان، "فيا" و"مالديني" الجماهير الرياضية، في موقع الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية على كورنيش جدة، وتناولا في حديثهما كأس البطولة وأبرز الذكريات، باعتبارهما من أبطالها السابقين وتوقعاتهما للبطولة الحالية.وقال باولو مالديني: "تسعدني رؤية هذه التحضيرات الاستثنائية الجارية لتنظيم نسخة مميزة من البطولة، حيث سبق لي عيش هذه التجربة وأدرك تماماً مدى شغف وحماسة الجمهور لها، وأثق تماماً بأن بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ ستقدم تجربة رائعة لجميع الجماهير والفرق المشاركة".بدوره، قال دافيد فيا: "يسعدني أن أتواجد هنا في جدة لتسليط الضوء على هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية ، معبراً عن ثقته بقدرة المملكة على تنظيم هذه البطولة الرائعة بأفضل صورة ممكنة، ومشيراً إلى أن الجميع ينتظر لرؤية المدرجات مليئة بعشاق كرة القدم.وتقام بطولة كأس العالم للأندية سنوياً، بمشاركة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، وتتميز هذه البطولة بأجواء تنافسية وحماسية، توفّر للمشجعين من جميع الأعمار فرصة مشاهدة مجموعة من أفضل المواهب الكروية العالمية.وتستضيف مدينة جدة "النسخة العشرين من كأس العالم للأندية" على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة كل من نادي الاتحاد السعودي (المستضيف)، ومانشستر سيتي الإنكليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.المصدر / وكالة الأنباء السعودية