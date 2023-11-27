الزوراء بقيادة المصري يتوعد العربي الكويتي بفوز كبير

2023-11-27 12:04:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي الزوراء مضيّفه العربي الكويتي، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي.

وقال عضو إدارة النادي، مشرف الفريق، عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق جاهز للقاء اليوم وقد استعد بشكل جيد لمواجهة العربي الكويتي وبات مستعداً من الجوانب الفنية والبدنية والنفسية، لاسيما بعد التحاق مدربه المصري حسام البدري بالوفد الذي غادر الفريق لأسباب طارئة إثر إصابة والدته بجلطة للاطمئنان عليها وعاد للكويت ليكون قرب اللاعبين".

وأوضح أن "هدفنا الأول هو حسم النقاط الثلاث والعودة إلى بغداد"، مضيفاً "نحن لا ننظر لحسابات الغيابات التي سيشهدها فريق العربي بسبب الإصابات وسنلعب من أجل الفوز فقط حتى أن غاب لاعبين عن العربي أو لم يغيبوا".

وتابع عبد الرزاق "نحن لا نرى أي تراجع بمستوى فريق العربي في الآونة الأخيرة في الدوري الكويتي بعد إصابات لاعبيه في الجولات الأخيرة وسنركز على الفوز فقط بغض النظر عن كل الحسابات".

وبين أن "لاعبينا متفائلون بنتيجة إيجاببة هذا اليوم من أجل الصدارة التي نخطط لها، لاسيما أن مباراتنا المقبلة أمام الرفاع البحريني المتصدر والتي ستكون في البصرة وسيخدمنا فيها عاملي الأرض والجمهور".

وأشار إلى أن "العربي سيلعب في ملعبه ووسط جمهوره والجهاز الفني يعلم هذا الشيء فقد عمل على هذا الجانب من أجل تحفيز اللاعبين وأن يلعبوا وكأنهم يلعبون في ملعبهم"، مؤكداً "نحن نحترم الخصم وفي نفس الوقت ثقتنا عالية بلاعبينا".

ويحتل العربي الكويتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، في حين يحتل الوزراء وصافة المجموعة بسبع نقاط، وفي الصدارة الرفاع البحريني بعشر نقاط وفي المركز الأخير فريق النجمة اللبناني بنقطة واحدة.