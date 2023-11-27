2023-11-27 12:06:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تلقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المختصة بمكافحة الارهاب معلومات حول وقوع جريمة قتـ,,ـل طفل رضيع، حيث تم العثور عليه مقـ,,ـتولاً في أحد ازقة العاصمة بغداد - جانب الرصافة .

على الفور تم تشكيل فريق استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات عن المتهمة، وبعد استكمال جميع الاجراءات الاصولية والقضائية تم التوصل الى الفاعلة والقاء القبض عليها.



ومن خلال التحقيق الاولي تبين انها والدة الرضيع ، حيث دونت اقوالها واعترفت صراحةً قيامها بقـ,,ـتل طفلها .

اُحيلت الى الجهات المختصة استعداداً لمثولها امام القضاء لتنال جزاءها العادل

يتبع ...