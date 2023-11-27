التقاعد تتفق مع الاتصالات على آليات تسريع وتبسيط إنجاز المعاملات التقاعدية لمنتسبي الوزارة

2023-11-27 12:22:06 - المصدر: واع

بغداد - واعاتفقت هيئة التقاعد الوطنية مع وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، على الآليات التي من شأنها تسريع وتبسيط إنجاز المعاملات التقاعدية لمنتسبي الوزارة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد توجه فريق عمل من الهيئة برئاسة وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار خماس اليوم، الى مقر وزارة الاتصالات وكان في استقبال الفريق مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة آدم القريشي".وأضافت أن "اللقاء بحث الآليات والتوجيهات الخاصة بإنجاز المعاملات التقاعدية لمنتسبي الوزارة المحالين على التقاعد تنفيذاً لحزمة تنظيم الإجراءات ودعم شريحة المتقاعدين".وتابعت أنه "تم الاتفاق في ختام الزيارة على الآليات التي من شأنها تسريع وتبسيط إنجاز المعاملات التقاعدية من قبل فريق عمل الهيئة وقسم التقاعد في الوزارة".