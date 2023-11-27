لمتابعة جهود حماية مراكز الاقتراع.. اللجنة الامنية العليا للانتخابات تجتمع في ديالى

2023-11-27 12:31:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وصل نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق اول الركن د .قيس المحمداوي محافظة ديالى على راس وفد امني لمتابعة الجهود الكبيرة التي تبذل لاجراء انتخابات مجالس المحافظات2023.

وفور وصول الفريق اول الركن د. قيس المحمداوي مقر عمليات ديالى عقد اجتماع امني موسع ضم قادة عمليات صلاح الدين وديالى وقائد محور ديالى للحشد الشعبي ونائب قائد عمليات سامراء وقائد الفرقة الاولى /جيش عراقي ونائبي قائد شرطة ديالى وصلاح الدين ونائب قائد المقر المسيطر في طوزخورماتو وقد ضم الاجتماع " هيئتي ركن قيادة العمليات المشتركة والقوات البرية" وعضو اللجنة الامنية العليا لانتخابات 2023 ومدراء الاجهزة الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي ومدراء المفوضية العليا في ديالى وصلاح الدين.

وقد اكد نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق اول الركن د.قيس المحمداوي متابعة الجهود الامنية وحماية صناديق الاقتراع والجهد الخاص باقتراع منتسبي الاجهزة الامنية والتصويت العام واعاد التذكير باهمية الدور الذي تؤديه القوات الامنية البطلة في حماية العملية الانتخابية والحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد.

واشار الفريق اول الركن د.قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة الى الاهتمام بالخطط الخاصة بالاطواق الامنية في مراكز الاقتراع والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات من جيش وشرطة وحشد شعبي ووكالات امنية واستخبارية واهمية التعاون بين القوات الامنية والمواطن لاتمام العملية الانتخابية وانجاحها.

---------

قيادة العمليات المشتركة

27تشرين الثاني2023

يتبع ...