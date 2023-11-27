سياسي كوردي يرجح مشاركة "المعارضة" بكتلة موحدة في انتخابات برلمان كوردستان

2023-11-27 13:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف العضو السابق في برلمان إقليم كوردستان، علي حمه صالح، يوم الاثنين، عن خطوات لتشكيل كتلة معارضة للدخول في الانتخابات البرلمانية المحلية.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان إلى نهاية شهر نيسان وبداية شهر أيار عام 2024، وذلك لأسباب فنية وسياسية".

وأشار إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ستكون حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل مشغولة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات وهذا يعني أن الوقت الذي سيتبقى غير كافي لإجراء الاستعدادات الفنية اللازمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان".

وبين أن "الأجواء السياسية لغاية الآن غير واضحة ويجب حسم المواقف السياسة أولاً"، مشيراً إلى أن "الإقليم الآن يمر بأسوء مراحله القانونية إذ لا يوجد برلمان ولا مجالس محافظات ولا توجد شرعية لأي مؤسسة أخرى".

وعن موقف الأحزاب السياسية الكوردية من إجراء الانتخابات، أوضح صالح أن "الكرة الآن ليست بيد الأحزاب الكوردية بل هي بيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية وما هو متعلق بالأحزاب الكوردية هي رغبتها في المشاركة أو المقاطعة ليس إلا".

وأكد نية بعض الشخصيات والأطراف "تشكيل تحالف أو جناح معارضة يضم شخصيات مختلفة ومشاركتها أو مقاطعتها للانتخابات متعلق بالاتفاقيات التي ستوقع بين أعضاء ذاك التحالف أو الجناح".