الجوية يعول على نتائجه الإيجابية لتجاوز عقبة سباهان الإيراني

2023-11-27 13:38:01 - المصدر: واع

طهران – واع – حسين عمارأكد عضو الجهاز الفني لكرة القوة الجوية رزاق فرحان، أن النتائج الإيجابية السابقة التي تحققت مع الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا للأندية ، لها دور كبير في رفع طموحات اللاعبين بمواصلة سلسلة الانتصارات والوصول الى أبعد نقطة في المسابقة .وقال فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" مواجهة اليوم أمام سباهان أصفهان الإيراني لا تخلو من المخاطر لا سيما وأن فريقنا التقى به في المرحلة الأولى وكان اللقاء صعباً جداً في بداية الأمر، ولكن فريقنا بدأ يدخل في أجواء البطولة مباراة تلو الأخرى وأخذ الأداء يتصاعد تدريجياً وهذا ما شجع اللاعبين والكادر التدريبي في تحقيق النتائج الإيجابية في باقي المواجهات وسنكون أول المتأهلين الى الدور المقبل من البطولة".وأضاف فرحان أن" طموحنا كبير في تحقيق الفوز وتجاوز عقبة الخصم من خلال طرح الثقة باللاعبين في أداء الواجبات داخل الملعب والعودة بنتيجة تفرح الجمهور العراقي".من جانبه قال لاعب الصقور إبراهيم بايش لـ(واع): إن" مباراة سباهان مهمة للغاية ولا تقبل القسمة على اثنين، داعياً اللاعبين لأن يكونوا أكثر تركيزاً والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء".وأوضح بايش أن" الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب أيوب أوديشو، قد وضع الخطة المناسبة لمجاراة الخصم"، لافتاً الى أن" الفريق جاء الى طهران باحثاً عن الفوز من أجل العراق باعتبار القوة الجوية هو ممثل الوطن في البطولة وجميع اللاعبين عازمون على تقديم مباراة تليق باسم النادي وتأريخه".