لاحقوه إلى كردستان.. اعتقال قاتل أحد المحامين في بابل

2023-11-27 13:38:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل ، اليوم الإثنين 27 تشرين الثاني 2023 ، القبض على الجاني الذي أقدم على قتـ.ـل المحامي عمار حاتم بطلق ناري من سلاح مسدس ، إثر خلاف على سعر بيع وشراء قطعة أرض سكنية ضمن مدينة الحلة .



وأضافت القيادة ، أن العملية جرت بإشراف ومتابعة السيد قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري بالتنسيق والتعاون مع السلطة القضائية ، ونفذتها مفارز قسم مكافحة الإجرام ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وقسم التقنيات والمعلوماتية بابل وجهاز الأمن الوطني بابل بعد رصد وتعقب وملاحقة استمر لعدة أيام أثمر بالقبض على المتهم في إقليم كردستان شمال العراق بالتنسيق مع الجهات الامنية في الاقليم .



فيما أكدت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيصال المتهم الى محافظة بابل للمثول امام القضاء وينال الجزاء العادل .



إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

يتبع ...