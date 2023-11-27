برئاسة السوداني.. اجتماع لإصلاح مصرف الرافدين وشركة عالمية تعد بتنفيذه في 8 أشهر

2023-11-27 13:50:03 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعا ًخاصاً بتطوير مصرف الرافدين ضمن خطة إصلاحية شاملة لقطاع المصارف في العراق

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في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، خطةَ الإصلاح الشاملة للقطاع المصرفي في العراق، ترأس سيادته صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة (إرنست آند يونغ) العالمية المتخصصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور السيدة وزيرة المالية، والسادة محافظ البنك المركزي ومدير عام مصرف الرافدين، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع الخطة المعدة للإصلاح المصرفي، والبدء بالمصارف الحكومية التي تمثل 80% من القطاع المصرفي في العراق، وسيتمّ الشروع بتنفيذ خطة تطوير مصرف الرافدين كمرحلة أولى، ضمن عملية إصلاحية مدروسة، تندرج ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة شكلت أولوية لدى الحكومة في برنامجها التنفيذي.

وقدمت شركة (إرنست آند يونغ) العالمية رؤيتها ومحاور الخطة التي وضعتها لإصلاح مصرف الرافدين، التي يتطلب تنفيذها ثمانية أشهر، وتتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، بما يسهم في الوصول إلى مصرف قادر على الإيفاء بمتطلبات الوضع المصرفي العالمي، كما ستتضمن الإصلاحات اعتماد برامج إلكترونية متطوّرة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن.

ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق يتابع عملية تنفيذ الإصلاحات مع الشركة، بتوقيتات زمنية محددة، كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتحقق من إنجاز بشكل تتابعي.



