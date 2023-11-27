ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 92% في مزاد البنك المركزي العراقي

2023-11-27 13:56:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية بنسبة 92% في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 225 مليوناً و780 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 209 ملايين دولار مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليوناً و780 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 3 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 52 شركة.