البنك المركزي: لا شحة بمخزون الدينار والكتلة النقدية تتجاوز الـ 100 تريليون
2023-11-27 14:10:02 - المصدر: الفرات نيوز
محافظ البنك المركزي علي العلاق:
- ننفي وجود شح في مخزون الدينار العراقي
- الوضع المالي للدولة بمستوى جيد
- حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة تبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار 70 بالمئة منها في التداول
- هناك عدد كبير من المشاريع المتعثرة وعمل متسارع لمعالجتها ورئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف
- حراك واسع فيما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد
- هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية
- التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي
- مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد
- الاحتفاظ بالنقد والاكتناز لا يحمل إلا المخاطر
- العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم
- خطة استراتيجية واسعة للتوسع بالتحول إلى الدفع الإلكتروني