البنك المركزي: لا شحة بمخزون الدينار والكتلة النقدية تتجاوز الـ 100 تريليون

2023-11-27 14:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

محافظ البنك المركزي علي العلاق:

- ننفي وجود شح في مخزون الدينار العراقي

- الوضع المالي للدولة بمستوى جيد

- حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة تبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار 70 بالمئة منها في التداول

- هناك عدد كبير من المشاريع المتعثرة وعمل متسارع لمعالجتها ورئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف

- حراك واسع فيما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد

- هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية

- التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي

- مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد

- الاحتفاظ بالنقد والاكتناز لا يحمل إلا المخاطر

- العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم

- خطة استراتيجية واسعة للتوسع بالتحول إلى الدفع الإلكتروني