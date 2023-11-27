قوباد طالباني يدعو إلى إبعاد البيشمركة عن الخلافات السياسية

2023-11-27 14:14:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

دعا نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، جميع الأطراف في البلاد إلى إبعاد وزارة البيشمركة عن الخلافات السياسية، موجها المراتب والضباط في الوزارة إلى العمل بشكل مهني وبروحية الفريق الواحد.

وقال طالباني خلال اجتماع عقد بمناسبة عودة شورش إسماعيل لمهام عمله وزيرا للبيشمركة، إن "الخلافات جزء من العملية السياسية، لكنها لا ينبغي أن تترك أثرا في الوزارات وأدائها، وعلى الضباط والمراتب العمل كفريق واحد وتأدية مهامهم بشكل حرفي ومهني"، مشيرا إلى "أهمية تنفيذ فقرات وبنود عملية الإصلاح والتوحيد في قوات البيشمركة وضرورة تسريع وتيرتها، مثمنا مساعدات قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وتعاونها المثمر مع قوات البيشمركة".

بدوره أكد وزير البيشمركة شورش إسماعيل "على أهمية دعم الأطراف السياسية لوزارته في جهودها لإنجاح مهامها، بعيدا عن الصراعات السياسية، معتبرا أن ما تقوم به وزارته وقوات البيشمركة أمر مقدس، ولا بد من وجود تفاهم بين جميع الأطراف لتحسين أداء مهام الوزارة".



