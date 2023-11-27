بغداد توصد أبواب التحرير أمام متظاهري السليمانية والمحتجون يتوعدون بتنظيم "تظاهرة كبرى" في الإقليم

2023-11-27 14:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد منسق التظاهرات في السليمانية هاوري محمد، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، أن الكوادر التربوية والتدريسية ستستمر بالتظاهر والاحتجاج بهدف الحصول على حقوقها كاملة.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "رغم اتخاذنا السبل القانونية والإدارية كافة والحصول على جميع الموافقات الأمنية لتنظيم تظاهرة مدنية وسلمية في ساحة التحرير وسط بغداد، لكن تم منعنا من عبور جميع السيطرات".

وأضاف، أن "هذا الأمر لن يمنعنا من المطالبة بحقوقنا الشرعية في مدينة السليمانية، وسوف نستمر على طريقنا المدني في المطالبة بحقوقنا، وسننظم تظاهرات كبيرة ونطالب جميع المعلمين والموظفين المشاركة في هذه الاحتجاجات".

ونفى منسق التظاهرات، وجود أي جهات سياسية تدعم المحتجين وتحركهم بهدف التظاهر، مشيرا" إلى أنها "تظاهرات احتجاجية سلمية بهدف المطالبة بالحقوق فقط".

وكشف ممثل المتظاهرين في محافظة السليمانية أوميد محمد صالح، يوم أمس الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل جديدة تخص التظاهرات في بغداد.

وقال محمد صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفدا يمثل الكوادر التربوية يتواجد حاليا في العاصمة بغداد وداخل المحكمة الاتحادية العليا ولديه مرافعة تخص قضية رواتب الموظفين".

وأضاف أنه "حدث انقسام فيما يخص التظاهر في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث أن بعض المنتمين لأحزاب السلطة أصروا على التظاهر في بغداد، رغم عدم الحصول على رخصة أمنية من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، لذلك لم تسمح لهم السلطات الأمنية بالعبور والوصول إلى بغداد".

وأفاد مراسل "بغداد اليوم"، يوم أمس الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، بمنع السيطرات الامنية الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية من دخول العاصمة بغداد للتظاهر بشأن الرواتب المتأخرة.

وقال مراسلنا، إن "سيطرة مدخل كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، منعت صباح اليوم، العشرات من الكوادر التعليمية من السليمانية وبقية المناطق من المرور للتظاهر في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين".

وأمس الاول السبت، دعت شريحة التدريسيين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، منظمات المجتمع الى مساندتهم في احتجاجاتهم المزمع اقامتها في ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد غدا الاحد.

وذكر المحتجون في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ندعوكم الى حضور ومساندة المظاهرة الاحتجاجية التي تنظمها تدريسيي وموظفي إقليم كردستان العراق، في ميدان التحرير في يوم الأحد المصادف 26/ 11/ 2023 ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة الرابعة ظهرا، وذلك لمطالبة الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة إقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "المحتجين طالبوا بدفع الرواتب المتأخرة لسنة 2023 لتدريسيي وموظفي الإقليم التي هي بذمة حكومة الإقليم، وإعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقفة منذ حوالي سبعة سنوات، كما شددوا على ضرورة تعيين المعلمين المحاضرين بشكل دائمي".

واكد المحتجون بحسب البيان "على ضع الية مناسبة لإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب التدريسيين والموظفين منذ عام 2014 تحت ما يسمى بالادخار الإجباري و التي تقدر بحوالي 33 راتباً كامل لكل تدريسي و موظف، والعمل بقانون المجلس الوطني العراقي بخصوص رواتب المتقاعدين و تعويض المتضررين.