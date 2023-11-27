كرميان.. الكوادر التربوية تملأ الشوارع للتظاهر وثلاثة ملفات ضمن طلبات المحتجين

2023-11-27 14:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر الآلاف من الكوادر التربوية في وحدة كرميان أمام مديرية التربية للمطالبة بالرواتب والاستحقاقات الوظيفية وإدانة منعهم من التظاهر في العاصمة بغداد.

وقال شوان جلال احد منظمي التظاهرات لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 2000 شخص من الكوادر التربوية في كرميان بينهم العشرات من سكان خانقين تظاهروا اليوم، امام مبنى مديرية التربية للمطالبة بثلاث مستحقات".

وبحسب جلال فأن "المتظاهرين طالبوا بصرف الرواتب المتأخرة منذ 3 اشهر واطلاق الترفيعات للموظفين ورفض الادخار الاجباري للرواتب الى جانب ادانة منع المتظاهرين من قبل القوات الاتحادية من المرور نحو بغداد والتظاهر في العاصمة بخلاف الحقوق الدستورية ضمن المادة 38 من الدستور العراقي".

وأكد جلال أن "المتظاهرين قدموا مطالبهم رسميًا الى الجهات المختصة مناشدين حكومتي بغداد والاقليم بإنهاء ازمة الرواتب والمعاناة المعيشية للكوادر التربوية.

وفي السليمانية، أعلن المعلمون والمحاضرون المجانيون المضربون عن الدوام عزمهم تنظيم تظاهرات واسعة في المحافظة، بعد أن منعتهم السلطات الاتحادية من التظاهر في العاصمة بغداد.