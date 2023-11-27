أكثر من 9 مليارات دولار واردات نفط العراق في شهر

2023-11-27 14:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة منها لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط الحكومية "سومو".

وأظهر إحصاء نهائي نشرته شركة "سومو" الحكومية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن كمية الصادرات من النفط الخام قد بلغت 109 ملايين و 545 الفا و 589 برميلا، بإيرادات بلغت 9 مليارات و 593 مليونا و 634 الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 108 ملايين و50 ألفا و360 برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 1 مليون و 30 ألفا و501 برميل، فيما كانت الصادرات الى الأردن 464 الفا و 728 برميلا.

وبينت، أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 87.577 دولارا، موضحة أن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية من جنسيات عدة، عبر موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة .