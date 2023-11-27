2023-11-27 14:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، إن فرض حظر التجوال في 18 كانون الاول المقبل غير وارد، فيما أشار إلى إن هناك 3 متغيرات ستطرأ على الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.

وقال الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الاول المقبل ستكون مختلفة عن الدورات الانتخابية الاخرى من ناحية استنادها الى الأطواق الأمنية وآليات توزيع الجهد الأمني وتحليل المعلومات والتنسيق بين التشكيلات من جهة والمواطنين من جهة اخرى".

واضاف، ان" الجهد الأمني سيتركز على تامين مراكز الاقتراع والناخبين والمخازن وصناديق الاقتراع، لافتا الى ان زيارات نائب قائد العمليات المشتركة للمحافظات بشكل متعاقب يدلل على اهتمام كبير من قبل اللجنة الامنية المشرفة على الانتخابات من ناحية المشاهدة الميدانية والاطلاع عن كثب عن كل المجريات بشكل مباشر".

واشار الخفاجي الى ان" الخطة رسمت اليات التعامل مع التصويت الخاص ومشاركة القطعات العسكرية وتامين مراكز الاقتراع، مشيرا الى عدم وجود رغبة في قطع الكثير من الطرق بالاضافة الى ان منع التجوال غير وارد والتنسيق سيكون في اعلى معدلاته بين مختلف الوزارات والمؤسسات الامنية.

وكشف عضو لجنة الأمن النيابية صلاح التميمي، يوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل خطة امن انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول المقبل.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطط تأمين العملية الانتخابية في 18 كانون الاول المقبل استكملت في كل مقرات قيادة العمليات في كافة المحافظات عدا اقليم كردستان، وتم وضع سياقات ثابتة لمحاور كل قاطع، من ناحية التحديات مع خارطة لانتشار مراكز الاقتراع سواء في المدن او الأرياف وصولا الى المناطق النائية".

واضاف، ان "اللجنة الامنية العليا المعنية بإدارة ملف انتخابات 18 كانون الاول ستعتمد ثلاثة متغيرات مهمة وهي آليات الاحزمة المتعددة حول مراكز الاقتراع وتوزيع التشكيلات مع غرف عمليات في كل محافظة، بالتنسيق مع المفوضية من خلال ممثليها".

واشار الى ان "الوضع الامني في العراق مستقر رغم تسجيل بعض الخروقات، غير المؤثرة على سياق اجراء الانتخابات في موعدها".

وفي وقت سابق من تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الداخلية، جاهزية الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، اضافة الى تشكيل لجنة امنية عليا من 7 مختصين بالأمن السيبراني للانتخابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد الموسوي، للصحيفة الرسمية، إن "الاجتماعات الأمنية الخاصة بتحديد خطة تأمين الانتخابات مستمرة"، وأضاف "تم الانتهاء من الاستحضارات والاستعدادات كافة وأصبحت جميع الأمور جاهزة ولم يتبق سوى وضع الخطوط الأساسية والنهائية للخطة الأمنية"، وبيّن أن "الخطة ستتضمن مشاركة جميع مفاصل قوى الأمن الداخلي".

إلى ذلك، ذكر مركز الإعلام الرقمي، أن "اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات شكّلت لجنة خاصة بالأمن السيبراني تتكون من 7 ممثلين من ذوي الاختصاص بالمعدات الفنية"، مشيراً إلى أن "مهمة اللجنة فحص الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية".