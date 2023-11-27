شمول أكثر من 8 آلاف أسرة عائدة بمنحة "المليون ونصف"

2023-11-27 15:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، إطلاق الوجبة الـ (٣١) من منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار، للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، بواقع (٨٥٣٣) أسرة .



وأكدت أن عملية صرف المبالغ ستكون عن طريق البطاقة الذكية للعائدين ابتداءً من اليوم، مشيرة الى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق وجبات جديدة من المنح المالية لشمول بقية العوائل المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

يتبع ...



الرابط ادناه الخاص بالمستفيدين من المنحة



https://drive.google.com/file/d/1MssUVlpnkWvDy0rR80hGXCCo2E2fKHGp/view?usp=drivesdk



https://docs.google.com/file/d/1p1zoQZXp4usWizHkdS_i51UERfvf3VbL/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel





