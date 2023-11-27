2023-11-27 15:40:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه نادي الكهرباء العراقي، غداً الثلاثاء، فريق الكويت الكويتي ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بطموح الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة الثانية.

وقال مدرب الكهرباء لؤي صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام الكويت الكويتي، "عازمون على تحقيق نتيجةٍ طيبةٍ من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة".

واضاف ان "فريق الكويت الكويتي يعد من أفضل فرق البطولة ، ويمتلك لاعبين جيدين، والمنافسة محتدمة في المجموعة"، مشيرا إلى ان "الفريق لا يعاني الغيابات ، وجميع اللاعبين على أتم الجاهزية لخوض المباراة".

واكد صلاح، أن "مجموعتنا قوية جداً، وهذه الجولة ستوضح ملامح المجموعة، لكن لن يتم حسمُ التأهل من هذه الجولة".

وتمكن فريق نادي الكهرباء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الوحدات الأردني بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموع الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي .

ويتصدر الكهرباء المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويحل الكويت ثانيا برصيد 6 نقاط وبنفس الرصيد الوحدات ثالثاً واتحاد حلب رابعا بنقطتين.

وتقرر أن يرتدي الكهرباء الطقم البرتقالي، بينما يكون طقم حراس المرمى باللون الأصفر، وسيرتدي فريق الكويت الكويتي الطقم الأبيض الكامل ، وحراسه اللون الأزرق.