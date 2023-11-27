وزير الصحة: حزمة تسهيلات الصناعة الدوائية غير مسبوقة أو موجودة بدول الجوار

2023-11-27 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - كرار خليل

افتتح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، مصنع الأفراح لصناعة وإنتاج الأدوية، فيما أكد أن حزمة تسهيلات الصناعة الدوائية غير مسبوقة أو موجودة بدول الجوار.

وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح مصنع الأفراح للصناعات الدوائية، ضمن سياسة الحكومة في توطين الصناعة بصورة عامة والصناعة الدوائية بصورة خاصة، تحقيقاً للأمن الدوائي".

وأضاف أن "البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اهتم بالقطاع الصحي وجعله أولوية أولى، ومن ضمن الاهتمام بالقطاع الصحي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الذي لا يتأتى إلا بتحقيق صناعة وطنية حقيقية"، مبيناً أن "المصنع أسس في عام 1957، وأعيد تأهيله الآن".

ولفت إلى أن "المصنع ينتج ملايين العبوات من الحبوب، وكذلك الشرابات، بالإضافة إلى الباودرات، ويمثل خطوة إيجابية في تحقيق الأمن الدوائي والصناعة الدوائية في العراق"، داعياً مصنعي الأدوية إلى "تطوير مصانعهم وزيادة إنتاجها والدخول بآيتمات جديدة تحقيقاً للأمن الدوائي الذي بموجبه سيكون لدى كل مواطن عراقي ارتياحاً في حالة احتياجه لأي دواء، حيث يكون تصنيعه داخل العراق وتحت مشاهدة ومراقبة المؤسسات الرقابية العراقية تحقيقاً للأمن الدوائي وسلامة وكفاءة وجودة الدواء".

وتابع أن "حزمة التسهيلات التي قدمت للصناعة الدوائية العراقية غير مسبوقة، وغير موجودة في دول الجوار، ورغم أن دول الجوار مثل الأردن وسوريا وإيران وتركيا تغطي نسبة الصناعة الوطنية فيها تقريباً أكثر من 90 بالمئة من السوق المحلية، لكن هذه التسهيلات غير موجودة".

وأردف بالقول: "قدمنا تسهيلات كبيرة، ونسبة التغطية 15 بالمئة للمصانع الوطنية، ونأمل من كافة مصنعي الأدوية والمستثمرين في مجال الصناعة الدوائية وصناعة المستلزمات والأجهزة الطبية استغلال هذه الفرصة والارتفاع سواء من ناحية الكم أو النوع للأدوية والمستلزمات والأجهزة، وصولاً على الأقل خلال السنتين أو الثلاث المقبلة إلى نسبة 50 بالمئة من تغطية احتياجات السوق المحلية".

بدوره، قال مدير شركة الأفراح لإنتاج الأدوية، حسين الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تضم 16 آيتماً لرفد السوق الدوائية، إذ إن الخطوط الإنتاجية تغطي جزءاً من الحاجة المحلية وتنافس الشركات الباقية بالإنتاج"، منوهاً إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عمل على دعم المنتج الوطني، ووجه بإيقاف الأدوية ذات المناشئ الرديئة".

وأضاف الشمري، أن "كل المصانع الدوائية خاضعة للرقابة والفحص والجودة والسيطرة النوعية"، داعياً المواطنين إلى "اعتماد الأدوية العراقية، لأنها ناجحة مختبرياً".

وأشار إلى أن "الشركة لديها ثلاثة خطوط شغالة، وهو خط تابلت الحبوب، وخط الشرابات بأنواعها، وخط الباودرات بأنواعها"، مبيناً أن "خط الشرابات ينتج 50 ألف قنينة في الوجبة الواحدة".