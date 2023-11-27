قضاء كردستان: نجحنا بإدارة ملفات الفساد في الإقليم

2023-11-27 15:46:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكد مجلس القضاء في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحرر الطاقات الكامنة في المجتمع العراقي نحو مستقبل مزدهر، فيما أشار إلى نجاح إدارة ملفات الفساد في الإقليم.

وقال رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان عبد الجبار عزيز حسن في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من دواعي سرورنا حضور الحفل الخاص بإطلاق الإجراءات التحقيق ومكافحة قضايا الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة في العراق ومن ضمنها إقليم كردستان على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة و المعرفة حول القوانين المعنية وعلى قدر كبير من الأهمية ودعم القضاء والقضاة ورفع مستواهم العلمي في أداء العمل القضائي وتنمية مواهب القانونية"، مبينا أن "التعامل مع هذه المسائل الحيوية أمر هام لمستقبل العراق بما يؤدي إلى خلق بيئة مؤاتية تزيد فرص الثقة بين المواطن والقضاء".

وأضاف أن "المشاركة والتعاون مع الأمم المتحدة يساهم بتطوير القضاء من خلال الاستفادة من الخبرات والطاقات المجمعة للمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية من أجل رفع كفاءة القضاة في أداء عملهم باتجاه بناء مستقبل أفضل للشعب العراقي لأن الشراكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من شأنه أن تحرر طاقات الكامنة في المجتمع العراقي نحو مستقبل مزدهر".

وتابع "أننا في مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق ملتزمون بالعمل مع شركائنا من أجل الدفع بالقضاء نحو الأفضل وتحقيق هذا الهدف، إذ شاركنا في سلسلة من الدورات وورش العمل الخاصة بالتحقيق المالي للمحققين القضائيين وقد بلغ عدد المشاركين إلى 43 مشاركا على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث كانت لتلك المشاركات الأثر الكبير في مجريات التحقيق المالي والجرائم المنظمة بما في ذلك قضايا الفساد وغسيل الأموال وقضايا المخدرات، فيما عززت المشاركات من كفاءة التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبها وكذلك في الاستقصاء المالية من خلال تتبع الأموال المستخدمة في الجرائم وتحديد التحصنات غير المشروعة من أجل مصادرتها، كما تهدف الشراكة أيضا الى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية من خلال تبادل المهارات والخبرات بين تلك الجهات التي من شأنها تعزيز قدرات القضاة والمحققين القضائيين في مكافحة جرائم للمنظمة المعقدة في العراق عموماً".

وأعرب عن سعادته "بالتواصل والعمل مع مجلس القضاء الاتحادي ووكالات الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم التي تتزايد يوما بعد يوم وبشتى الطرق للقضاء عليها"، لافتاً إلى أن "اقليم كردستان العراق وبفضل التنسيق الوثيق بين السلطات الثلاث تم وبنجاح إدارة ملفات الفساد حيث تقع مسؤوليات كبيرة إلى جانب السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية أيضاً".