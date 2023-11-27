القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في الأنبار

2023-11-27 15:52:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تأكيداً للجهود المتضمنة ملاحقة ماتبقى من فلول الإرهاب وخلاياه النائمة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوات ألوية القيادة ومن خلال كمائن محكمة بالقرب وفي سيطرتي الشهيد احمد الصداك والشهيد الرائد بسام في قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار، اسفرت عن إلقاء القبض على 4 عناصر لعصابات داعش الارهابية المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب )".

وأضافت أن "المتهمين جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".