ريلمي تتجاوز 200 مليون شحنة عالمية! من شركة ناشئة إلى شركة سائدة، تستعد شركة ريلمي لتقديم منتجات أفضل للمستهلكين الشباب.

وتمثل 200 مليون تطور مميز.

جهاز realme GT Neo5 SE

اطلب مسبقاً الان، ابتداءً من يوم 1/12 الى 4/12, مع ذاكرة تخزين 1TB وذاكرة عشوائية 24GB وبسعر 399 دولار

27 تشرين الثاني 2023 – أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، رسميًا أن بضاعتها العالمية من الهواتف الذكية تجاوزت 200 مليون وحدة! منذ الوصول إلى 100 مليون مبيعات في عام 2021، واصلت شركة ريلمي التقدم إلى الأمام مع النمو رغم كل الصعاب، لتصبح خامس أسرع علامة تجارية تحقق 200 مليون شحنة وانضمت رسميًا إلى نخبة " نادي 200 مليون " على الساحة الدولية. وسط سوق تنافسية بشكل متزايد، تقدمت شركة ريلمي بثبات، وحققت بشكل متكرر نجاحات ساحقة رغم الصعوبات.

من المحيط الأحمر إلى أعلى المستويات القياسية، تنضم ريلمي رسميا إلى نخبة "نادي 200 مليون" على الساحة الدولية.

منذ ظهورها في السوق العالمية المشبعة لعام 2018، والتي ضمت أكثر من 701 علامة تجارية للهواتف الذكية وتسلسل هرمي مستقر من العلامات التجارية الرائدة، كانت شركة ريلمي تكافح من أجل استكشاف السوق العالمية ولكنها الآن رسخت نفسها بثبات. نظرًا لالتزامها بتقديم تجارب متفوقة للشباب في جميع أنحاء العالم، كانت شركة ريلمي من بين أفضل عشرة شركات على مستوى العالم لمدة خمس سنوات متتالية، وبرزت كشركة رائدة في السوق.

بفضل ابتكار المنتجات والرؤى العميقة للمستهلكين، أنشأت شركة ريلمي باستمرار أساطير المبيعات. استغرق الأمر 37 شهرًا فقط لتجميع 100 مليون مستخدم على مستوى العالم، واكتساب اعتراف واسع النطاق والبدء في المرحلة التالية من النمو. في عام 2022، قدمت شركة ريلمي استراتيجية واطلقت عليها "Simply Better strategy"مع التركيز على الموارد الفائقة (المتميزة) لتقديم تجارب منتجات رائدة. لتحسين خط إنتاجها، ركزت شركة ريلمي على سلسلة GT وNumber. في عام 2023، أطلقت العلامة التجارية ريلمي استراتيجية "Simply Better strategy "، مما يضمن أن كل جيل من المنتجات العالمية يتميز بتكنولوجيا متطورة، مما يضع ريلمي في قمة الصناعة وتهدف هذه الإستراتيجية، المدعومة بالتصميم والأداء والخبرة، إلى تقديم تجربة تكنولوجية وتصميمية وأداء متطور للمستخدمين.. كما تواصل ريلمي الاستثمار في البحث والتطوير، حيث أنشأت الشركة معهد ريلمي العالمي لتكنولوجيا المتطورة (realme Global Institute of Leap-forward Technology ) للتركيز على التقنيات الرائدة في أربعة مجالات رئيسية: العرض والتصوير الفوتوغرافي والألعاب والشحن.

على الرغم من تقلص سوق الهواتف الذكية العالمية على مدار العامين الماضيين، حافظت ريلمي على نمو صحي وثابت حتى في مواجهة المنافسة في السوق والضغط من البيئة الخارجية. وقد ساعدت منتجاتها المتطورة على تأسيس حضور قوي في معظم المناطق العالمية، مما جعل ريلمي لاعبا رئيسيا في الأسواق الناشئة، مع حصة سوقية من الأسواق الناشئة (88٪) تتجاوز حصتها بكثير من الأعضاء الآخرين في "نادي ال 200 مليون".

تنمو شركة ريلمي جنبًا إلى جنب مع المستهلكين الشباب العالميين، وهي أكثر قدرة من أي وقت مضى على تقديم منتجات فائقة الجودة

منذ إنشائها، كانت مهمة ريلمي هي تقديم منتجات ذات أداء قوي وتصميم متطور، وتقديم تجارب ممتعة للشباب في جميع أنحاء العالم. على مدار خمس سنوات، لقد فهمت شركة ريلمي احتياجات الشباب بعمق وقامت بتلبيتها، وتفاعلت باستمرار مع مستخدميها واستمعت إليهم، وتعمل باستمرار على تحسين علامتها التجارية ومنتجاتها. لقد ساهمت المتطلبات المتنوعة للمستخدمين العالميين في دفع نمو شركة ريلمي، حيث تطورت من مجموعة منتجات شاملة إلى الالتزام باستراتيجية Simply Better strategy.عندما تكتسب ريلمي اعترافا بالقيمة من المستخدمين ، فإنها تنمو جنبا إلى جنب معهم ، وتحقق نجاحا متبادلا.

مع إنجاز 200 مليون وحدة مبيعا عالمية، أصبحت ريلمي حقًا علامة تجارية دولية سائدة للهواتف الذكية. لقد زاد ثقل وتأثير موقفها في السوق الدولية، مما مكنها من البقاء وفية لمهمتها الأصلية وتقديم منتجات أفضل للشباب في جميع أنحاء العالم.

في عام 2024 ، تخطط ريلمي لزيادة استثماراتها بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتعزيز قدراتها التكنولوجية مع زيادة مخططة بنسبة 470٪ في الإنفاق على البحث والتطوير. مواصلة مهمة منذ بداية العام لمعهد ريلمي العالمي لتكنولوجيا المتطورة (realme Global Institute of Leap-forward Technology ) ستركز العلامة التجارية على الإنجازات في التقنيات المتقدمة، والمتخصصة في التصوير والألعاب والعرض والشحن. من خلال التعاون مع أكثر من 33 شريكًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا، تهدف شركة ريلمي إلى تطوير أحدث التقنيات. كما ستقوم العلامة التجارية ريلمي بتوسيع مجموعتها من المواهب التقنية، والمشاركة في توسيع فريق البحث والتكنولوجيا، مع زيادة متوقعة بنسبة 400٪ في موظفي الأبحاث العام المقبل.

وكما أعرب سكاي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريلمي, في الرسالة المفتوحة للذكرى السنوية الخامسة للعلامة التجارية ، فقد انتهى عصر تطوير "نمط المصاعد" في صناعة الهواتف الذكية. ستكون الخطوات المستقبلية أكثر صعوبة، ولكن كل خطوة تقرب ريلمي من وجهتها التالية. بينما تتسلق نحو معالم جديدة، تظل ريلمي ملتزمة برؤيتها الأصلية ، حيث تعمل باستمرار على الارتقاء إلى آفاق جديدة، والاستماع إلى مستخدميها، والنمو معهم في جميع أنحاء العالم ، وخلق المزيد من معجزات ريلمي معًا.

