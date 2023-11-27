2023-11-27 16:06:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استبعد النائب المستقل باسم خشّان، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، اختيار شخصيّة مستقلة لتولي منصب رئيس مجلس النواب، فيما اشار إلى أن الكثير من النواب سيختارون بعيدا عن ارادة الكتل السياسية.

وبيّن خشّان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حراك اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب من قبل القوى السياسية مستمرة لكن طرح شخصية مستقلة لهذا المنصب بالوقت الحالي مستبعدة بسبب الاتفاقيات بين الاطراف السياسية لكن ممكن ان تكون الخيارات افضل من السابق من خلال المجيء بشخصية تحترم الدستور والقانون ولاترتكب جرائم التزوير او تمرر قوانين لم يتحقق فيها مبدا الاغلبية البسيطة".

واضاف، انه "في كل الاحوال سيجري طرح اسماء عدة للترشيح ونتوقع بان الكثير من النواب سيختارون بعيدا عن ارادة الكتل السياسية، وبالتالي فان النتائج قد تكون عكس التوقعات وهنا المفاجئة لكنها بالمقابل تبقى محدودة جدا ولكن نامل ان يكون الاختيار في الاتجاه الذي يخدم عمل مجلس النواب".