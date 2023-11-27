2023-11-27 16:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومتان المحليتان في النجف وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، لحلول مناسبة دينية.

وقالت إدارة المحافظة في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "محافظة النجف تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء".

من جهته قال مصدر محلي بمحافظة ذي قار في حديث لوكالة شفق نيوز إن "محافظ ذي قار محمد الغزي وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بدوائر المحافظة، بذكرى فاجعة جسر الزيتون وسط الناصرية ولتزامن الذكرى مع وفاة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "قرار تعطيل الدوام الرسمي شمل كافة الدوائر الحكومية بإستثناء الصحية والأمنية".