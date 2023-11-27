2023-11-27 16:16:00 - المصدر: واع

بغداد- واع- محمد سليم

تصوير: كرار خليل

أعلنت دائرة الطرق والجسور أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان تصاعد وتيرة الأعمال في مشاريع فك الاختناقات المرورية.

وقال المهندس المقيم بمشروع ساحة النسور علي مولود في تصريح فيديوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأعمال في ساحة النسور تشمل إنشاء مجسرين وثلاثة أنفاق".

وأضاف أنه "تمت المباشرة بالمجسر الأول القادم من شارع الجواهري باتجاه شارع دمشق، مؤكداً، وصل عدد الركائز المنفذة للمشروع إلى 80 ركيزة من أصل 88".

وأكد مولود أنه "تمت المباشر بأعمال قبعات الركائز وإنجاز ست منها فضلاً عن المباشرة بأعمال تسليح العمود الخاص بقبعات الركائز".

وتابع أن "أعمال حفر النفق الأول والنفق الرابع تمت المباشرة بها والعمل جارٍ على تهيئة كافة المستلزمات للمباشرة بأعمال حفر النفق الخامس".

من جهته بين نائب مدير مشروع تطوير ساحة النسور عباس حسين عبود، أن "هذا المشروع يحدث لأول مرة في العراق وسوف يكون بأربعة مستويات، مستويان تحت الأرض ومستوى فوق سطح الأرض والمستوى الآخر هو المجسر"، موضحاً أن "النفق الذي سيكون تحت النفق الحالي سيكون بعمق 18 متراً".

وبخصوص مشروع وجسر ساحتي عدن وصنعاء أوضح المهندس المقيم للمشروع عمر محمود يونس في تصريح فيديوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذه المشاريع تعرضت إلى التشكيك من قبل الكثير بسبب هفوات وإخفاقات سابقة، ولكن اليوم أثبتت هذه المشاريع جديتها وجدية الحكومة".

وأضاف يونس أن "معالم المشروع بدأت تظهر للعيان"، مشيراً إلى أن "ساحة عدن هي أول مشروع تم فيه رفع الروافد الكونكريتية وتحديداً في المجسر باتجاه طريق مطار المثنى حيث تم نصب وتثبيت 8 روافد كونكريتية".

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