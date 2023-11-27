بسبب قطعة أرض وإشغال مناصب.. "مشاجرة نارية" بين مدير الوقف السني ورئيس مجلس الإفتاء

2023-11-27 16:30:46 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع مشاجرة مسلحة بين مدير الوقف السني، ورئيس مجلس الإفتاء، داخل جامع ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المشاجرة حصلت داخل جامع أم الطبول ضمن منطقة اليرموك بالعاصمة بغداد، بين رئيس مجلس الافتاء السني (مهدي الصميدعي) من جهة ومدير الوقف السني (أحمد السامرائي) من جهة أخرى".

وأضاف المصدر، أن "سبب المشاجرة، هو خلاف على ترشيح بعض الأسماء لإشغال مناصب بالإضافة إلى خلاف على مساحة خضراء ضمن الجامع جرى طرحها فرصة استثمارية، مما أدى إلى إطلاق رصاص حي في الهواء من قبل حماية الطرفين".