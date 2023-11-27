السوداني يبحث مع المفوضية آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

2023-11-27 17:14:05 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الإدارة الانتخابية. واطلع رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي على آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، والانتهاء من كل المتطلبات الأساسية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة، نلبي تطلعات الشعب …