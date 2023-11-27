وزير الموارد: رومانيا ساهمت بتنفيذ أعمال هندسية للمشاريع الاروائية في العراق

2023-11-27 17:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، المساهمة الفاعلة للجانب الروماني في السنوات الماضية، بتنفيذ عدد من الأعمال الهندسية للمشاريع الاروائية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، استقبل بمكتبه، سفير الجمهورية الرومانية رادو اوكتافيان دوبري والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تطوير قطاع الموارد المائية في البلاد، بحضور مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة".وأكد عبد الله بحسب البيان، "المساهمة الفاعلة للجانب الروماني في السنوات الماضية، بتنفيذ عدد من الأعمال الهندسية للمشاريع الاروائية، مقدما شرحا موجزا تفصيليا عن الوضع المائي والتحديات التي تواجهه، في ظل نقص الواردات المائية والتغيير المناخي، ومتطلبات الوزارة كجهة مسؤولة عن إدارة الموارد المائية في العراق، والإجراءات المتخذة للتكييف مع الظروف الحالية".وأضاف، أن "الوزارة جادة لتغيير النظام الاروائي التقليدي، الى نظام حديث عبر الاعتماد على الأنابيب لنقل المياه، إضافة لتنفيذ سدود حصاد المياه، وهذا يتطلب الاستعانة بخبرة وتجارب الدول الصديقة والداعمة، والتي تمتلك تقنيات حديثة لمواجهة تلك التحديات".من جانبه أكد السفير الروماني، "عراقة وأصالة العلاقات الثنائية بين البلدين"، معربا عن "استعداد بلاده للتعاون مع الوزارة وزج الشركات الرومانية، لتنفيذ المشاريع الاروائية، وكذلك دعم الوزارة بالخدمات الاستشارية، وتنفيذ المشاريع الحديثة".