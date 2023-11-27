السوداني: أجهزة الدولة كافة ستؤدي دورها لإنجاح انتخابات كانون المقبل

2023-11-27 17:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن أجهزة الدولة، بجميع تشكيلاتها المدنية والأمنية، ستؤدي دورها بشكل كامل من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة يوم 18 كانون الأول المقبل.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الإدارة الانتخابية، في مكتبه ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واطلع السوداني، على آخر استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات، والانتهاء من كل المتطلبات الأساسية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة، تلبي تطلعات الشعب العراقي.