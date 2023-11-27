رئيس الوزراء: أجهزة الدولة بجميع تشكيلاتها ستؤدي دورها لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات‬

2023-11-27 17:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن أجهزة الدولة بجميع تشكيلاتها المدنية والأمنية ستؤدي دورها لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات‬.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الإدارة الانتخابية".وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء اطلع على آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، والانتهاء من كل المتطلبات الأساسية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة، تلبي تطلعات الشعب العراقي".وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "أجهزة الدولة، بجميع تشكيلاتها المدنية والأمنية، ستؤدي دورها بشكل كامل من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم".