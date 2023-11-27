الأمم المتحدة: نسعى للتعاون مع العراق لإنجاح المستقبل المالي

2023-11-27 17:30:09 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اوكي لوتسما، اليوم الاثنين، السعي للتعاون مع العراق لإنجاح المستقبل المالي.وقال لوتسما في كلمة له خلال مؤتمر إطلاق دليل إجراءات التحقيق المالي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتشرف التعاون مع العراق لتعزيز النزاهة المالية ونجاح المستقبل المالي في العراق، وكذلك تحقيق استمرارية طويلة المدى؛ ونعلن مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة غسيل الأموال وهذا في غاية الأهمية".وأضاف، أن" عملية صياغة الدليل تبرز برنامج تعاوني كبير للمؤسسات 11 التي تضمن القضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب مكافحة الجريمة المنظمة والمؤسسات المعنية وكذلك مؤسسة هذا العمل".وتابع :" نحن مسرورون بالتعاون الكبير الذي سيؤدي الى نتائج مهمة وهناك تطبيقات متزايدة من خلال التعاون وتبادل المعلومات ودعم التحقيقات واسترداد الأموال المطلوبة وهذا يعزز الفهم للجرائم المالية"، مؤكدا الالتزام بدعم فرق العمل من خلال الخبرات الكبيرة التي ستستمر بعد إطلاق الدليل".