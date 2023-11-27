بعد حرمان فريق "الطائرة" من المشاركة بالدوري.. الحشد يحتج على البارالمبية

2023-11-27 17:42:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استنكرت إدارة نادي الحشد، اليوم الاثنين، موقف اللجنة البارالمبية العراقية الذي قضى بحرمان فريق كرة الطائرة من المشاركة في دوري اندية العراق، وفيما اتهمت رئيس الاتحاد كرة الطائرة بتغليب مصالحه الناديوية لاتخاذ هذا القرار بالاتفاق مع اللجنة، أكدت اللجوء للطرق القانونية لحفظ حق النادي.

وقالت الهيئة الإدارية لنادي الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تشجب وتستنكر الموقف الذي صدر عن اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية المتناغم مع قرار اتحاد كرة الطائرة البارالمبي والذي قضى بموجبه حرمان فريق كرة الطائرة البارالمبي لنادي الحشد من المشاركة في دوري أندية العراق بالرغم من أن نادينا سبق له أن أحرز اللقب في الموسم الماضي وحيث لم يبين اتحاد الطائرة البارالمبي الأسباب الحقيقية خلف هذا الحرمان والتذرع بحجج واهية لا أساس لها من الصحة والتي تتعلق بتسجيل اللاعبين".

وأضاف البيان "نؤكد في معرض احتجاجنا هذا بأن إدارة نادي الحشد الشعبي لم تتسلم أية خطابات رسمية تتعلق بهذا الصدد في حين نعتقد بأن التضارب في المصالح والجمع ما بين رئاسة اتحاد كرة الطائرة البارالمبي والأمانة المالية لنادي وسام المجد هو من تسبب بحرمان فريقنا من المشاركة إذ يعد نادي الحشد الشعبي هو المنافس الوحيد لنادي وسام المجد في إحراز اللقب بهذه الفعالية".

وتابع البيان أنه "نظرا للرؤية الضيقة لرئيس الاتحاد وتغليب مصالحه الناديوية دفعه لاتخاذ القرار آنف الذكر والذي لا يتناسب مع مبادئ التنافس الرياضي الشريف وأننا إذ نعرب عن احتجاجنا هذا فإننا نحذر من مغبة الوقوع في ارتكاب مثل هذه الخروقات الإدارية وأننا سوف نلجأ لكل الأطر القانونية التي تحفظ حق نادينا وتدفع الضرر عنه".