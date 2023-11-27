2023-11-27 18:44:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الاثنين، عن الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب بدلا عن الرئيس المنهاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان التي تلقاها الاطار التنسيقي بشكل رسمي من قبل القوى السنية هي (سالم مطر العيساوي، شعلان الكريم، عبد الكريم عبطان، محمود المشهداني).

وسلّم تحالف القيادة في وقت سابق من يوم الاثنين، أسماء مرشحيه لتولي منصب رئيس مجلس النواب.

وذكر بيان مقتضب للإطار التنسيقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري يعلن تسلم أسماء مرشحي رئاسة البرلمان من تحالف القيادة".

وتحالف القيادة يضم كل من السيادة برئاسة خميس الخنجر وحزب تقدم رئيس مجلس النواب السابق.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).