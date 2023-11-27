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الاطاحة بعصابة تقوم بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية في بغداد

الاطاحة بعصابة تقوم بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية في بغداد
الاطاحة بعصابة تقوم بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية في بغداد
2023-11-27 18:50:02 - المصدر: الفرات نيوز


بجهد استخباري وامني متميّز ، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على 3 متهمين في منطقة (حي السلام) ببغداد ، يقومون بتنفيذ جريمة الدكة العشائرية مقابل مبالغ مالية والذين قاموا بوقت سابق على حرق شقة احد المواطنين وتهديده ضمن المنطقة ، وتمت عملية إلقاء القبض بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة تقوم بتنفيذ "الدكات العشائرية" مقابل مبالغ مالية ، وبعد تشكيل فريق امني مشترك والقيام بعمليات جمع المعلومات والتحري والانتقال إلى محل تواجدهم ، والتي أسفرت عن إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود ، 
تم إحالتهم اصولياً إلى الجهة ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.

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