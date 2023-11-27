الاطاحة بعصابة تقوم بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية في بغداد

2023-11-27 18:50:02 - المصدر: الفرات نيوز



بجهد استخباري وامني متميّز ، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء ، من إلقاء القبض على 3 متهمين في منطقة (حي السلام) ببغداد ، يقومون بتنفيذ جريمة الدكة العشائرية مقابل مبالغ مالية والذين قاموا بوقت سابق على حرق شقة احد المواطنين وتهديده ضمن المنطقة ، وتمت عملية إلقاء القبض بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة تقوم بتنفيذ "الدكات العشائرية" مقابل مبالغ مالية ، وبعد تشكيل فريق امني مشترك والقيام بعمليات جمع المعلومات والتحري والانتقال إلى محل تواجدهم ، والتي أسفرت عن إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود ،

تم إحالتهم اصولياً إلى الجهة ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.