مصدر يكشف الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان التي تسلمها الإطار التنسيقي

2023-11-27 18:57:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، عن الأسماء التي تلقاها الاطار التنسيقي المرشحة لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي تلقى أسماء مرشحة من قبل تحالف القيادة، وهي كل من (سالم مطر العيساوي، شعلان الكريم، عبد الكريم عبطان)".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الاطار التنسيقي تلقى اسم (محمود المشهداني) كمرشح عن تحالف العزم، لكن حتى الساعة قوى الاطار التنسيقي لم تحسم موقفها بدعم أي مرشح من تلك الأسماء المقدمة لها".