مختص يفسر توجيه السوداني الاخير.. مافوائد تشكيل شركة لاقتصاديات الكاربون؟

2023-11-27 19:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، فوائد وتبعات التوجيه الاخير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون.

وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكربون تابعة لوزارة البيئة"، مبينا انه "يأتي تأسيس الشركة انسجاما مع الاجتماع العالمي بشأن تغير المناخ 2021".

واوضح أن "الاقتصاد الدائري للكربون، هو أحد أشكال الاقتصاد الدائري، حيث يتم تصنيع الأشياء واستهلاكها بطريقة تقلل من استخدام الموارد في العالم، وتقلل من النفايات وتقلل من انبعاثات الكربون"، مبينا انه "يتم الاحتفاظ بالمنتجات قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، من خلال الإصلاح وإعادة التدوير وإعادة التصميم - بحيث يمكن استخدامها عدة مرات".

واشار الى انه "بحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يوفر الاقتصاد الدائري 4.5 تريليون دولار من القيمة بحلول عام 2030".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه ، يوم الاثنين، بتأسيس شركة عامة مختصة باقتصاديات الكاربون، وتنظيم عقود الطاقة وفقاً للتغير المناخي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع، حيث أوعز بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون تابعة لوزارة البيئة.

كما وجهّ السوداني بتنظيم عقود الطاقة بطريقة تتوافق مع منهج الحكومة في الجانب المناخي والتغيرات الحاصلة فيه، بما يتناسب مع الالتزامات الحكومية الخاصة بمعالجة آثار التغيرات المناخية الحاصلة بسبب النشاط الضارّ للانبعاثات الكاربونية.

وطالب السوداني وزارة البيئة بإلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون، مؤكداً على وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية.