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احصائية نهائية.. النفط: أكثر من 9.5 مليار دولار إيرادات الشهر الماضي

احصائية نهائية.. النفط: أكثر من 9.5 مليار دولار إيرادات الشهر الماضي
احصائية نهائية.. النفط: أكثر من 9.5 مليار دولار إيرادات الشهر الماضي
2023-11-27 19:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول  الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (109) مليوناً و(545) الف و(589) برميل ( مائة وتسعة ملايين  وخمسمائة وخمسة واربعون الفا وخمسمائة وتسعة وثمانون برميلا ) ، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(593 ) مليونا و (643) الف دولار (تسعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وستمائة وثلاثة واربعون الف دولار) . 
واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول  الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (108) مليوناً و(50) الف و(360) برميل  ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (1) مليون و(30) الف و(501) برميلا  ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (464) الف و (728) برميل. 
وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (87.577) دولاراً. 
وإن  الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من  جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة .
يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .
 

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