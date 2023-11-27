2023-11-27 19:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (109) مليوناً و(545) الف و(589) برميل ( مائة وتسعة ملايين وخمسمائة وخمسة واربعون الفا وخمسمائة وتسعة وثمانون برميلا ) ، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(593 ) مليونا و (643) الف دولار (تسعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وستمائة وثلاثة واربعون الف دولار) .

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (108) مليوناً و(50) الف و(360) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (1) مليون و(30) الف و(501) برميلا ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (464) الف و (728) برميل.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (87.577) دولاراً.

وإن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

