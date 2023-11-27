بغداد تخفض سعر النفط الأبيض للإقليم

2023-11-27 20:42:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أصدر المجلس الوزاريّ للاقتصاد، اليوم الإثنين (27 تشرين الثاني 2023)، جملة من القرارات الاقتصادية.

ووافق المجلس بحسب بيان له، تلقته "بغداد اليوم"، "على البدء بمشروعي مجاري منطقتي النهروان وسبع البور، وتخفيض سعر تجهيز النفط الأبيض لمحافظات إقليم كردستان ليكون 250 دينارا للتر الواحد بدلاً من 500 دينار للتر".

كما قرر "فتح استيراد مستحضرات الأدوية للشركات المصنعة صاحبة العلامة التجارية حصرا (Brand)".

وأستثنى المجلس الوزاري الاقتصادي "مشروع صيانة طريق آل عمار - شركة نفط ذي قار من ضوابط العمل بأوامر الغيار".