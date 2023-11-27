نائب: خطر الجريمة المنظمة يفوق "الارهاب" في بعض المحافظات ويطرح 4 علامات استفهام

2023-11-27 20:52:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب صلاح زيني، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، بأن خطر الجريمة المنظمة يفوق خطر الإرهاب في بعض المحافظات، مشيرا الى ان الجريمة المنظمة تقف وراءها العديد من الجهات.

وقال زيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الجريمة المنظمة بكل عناوينها جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعي وتبعث القلق، خاصة وأنها بدأت تتنامى في السنوات الاخيرة بشكل لافت سواء في ديالى او غيرها من المحافظات".

واضاف، أن "الجريمة المنظمة خطر يفوق ما يفعله الارهاب في بعض المحافظات من ناحية ما تشكله من تهديد حقيقي"، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية تؤدي دورها في تفكيك شبكات الجريمة المنظمة لكنها تحتاج للمزيد من الدعم والاسناد من اجل درء مخاطر هذه الافة التي تهدد الاستقرار".

واشار الى ان "الجريمة المنظمة تبعث 4 علامات استفهام حيال نشاطها ومن يديرها ومن المستفيد من اموالها السوداء"، لافتا الى ان "كل فعل يهدد الاستقرار ويمس حياة المواطنين هو ارهاب بنظري يجب التعامل معه بحزم شديد".

وتتمثل الجريمة المنظمة بعمليات التهريب والابتزاز والتسليب والسرقة بقوة السلاح، والتي تنتشر بشكل كبير في العديد من المحافظات ولاسيما المحافظات التي تمتلك منافذ حدودية.