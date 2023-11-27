السليمانية.. اعتقال إيراني مطلوب دوليا بتهمة القتل

2023-11-27 21:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية شرطة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، القبض على شخص إيراني متهم بالقتل في بلاده.

وقالت المديرية في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إن "مفارز شرطة مركز حاجياوا ألقت القبض على المتهم ( ف.ج.ك) تولد 1988 بالاستناد إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، مبينا أن "المتهم يحمل الجنسية الإيرانية وقد ارتكب جريمة القتل في العام 2017 بمدينة (خاني-بيرانشهر) الإيرانية، قبل أن يلوذ بالفرار إلى إقليم كردستان ويصدر بحقه أمر إلقاء قبض من محكمة تحقيق أربيل".

وأضافت أن "المتهم موقوف وفقا لأوامر قضائية وسيسلم إلى الجهات المطالبة به فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقه".



