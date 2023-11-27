مفوضية الانتخابات: توزيع اكثر من 75% من البطاقات البايومترية

2023-11-27 22:48:09 - المصدر: بغداد اليوم





بغداد اليوم-بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني2023)، اكمال توزيع 13 مليون بطاقة انتخابية بايومترية من أصل 17 مليوناً، وفيما أعلنت وصول وجبتين من البطاقات الجديدة إلى العراق، أشارت إلى أن البطاقة القديمة فعالة.

وقالت مساعدة المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات نبراس أبو سودة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المفوضية طبعت أكثر من 17 مليون بطاقة للناخبين في عموم العراق وتم تسليم 13 مليون بطاقة وما تبقى قيد التوزيع".

وأضافت، أن "المراكز مستمرة بتوزيع البطاقات وهناك قرابة مليون و900 ألف بطاقة طبعت في الآونة الأخيرة بعد عملية التسجيل والتحديث التي تمت مؤخرا"، لافتة، إلى أن "وجبتين من البطاقات الجديدة وصلت إلى العراق بما يصل إلى مليون ونصف المليون بطاقة والمتبقي أقل من 400 ألف بطاقة ينتظر وصولها قريبا ليكون المجموع مليونا و900 ألف بطاقة ستكون قيد التوزيع".

وأوضحت، أن "تحديث البطاقة ليس للجميع وإنما للذين تغيرت معلوماتهم وليس بالضرورة أن يحدث جميع الناخبين بطاقاتهم لأن البطاقة البايومترية طويلة الأمد"، منبهة، أن "البطاقة القديمة فعالة ما لم يكن هناك تغير في المعلومات ومن أهمها إضافة الناخبين الجدد والوفيات وغيرها وإذا لم يحصل أي تغيير فتبقى البطاقة سارية".



